- Не кажется ли вам, что третий период матча со «Спартаком» нашел продолжение в этой встрече?

- Я бы так не сказал. Готовились как обычно, но в итоге допустили две грубые индивидуальные ошибки в моментах с пропущенными шайбами, а сами забить не смогли. Всегда, когда игра не идет, говорим, что нужно строже действовать в обороне, больше моментов создавать у чужих ворот, - передает слова Ежова пресс-служба «Лады».