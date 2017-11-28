Петербургский СКА объявил игроков, которые 1 декабря примут участие в матче между командами «Легенды Йокерита» и «Легенды СКА».

Как сообщает официальный сайт СКА, за армейцев сыграют Максим Соколов, Максим Сушинский, Марат Давыдов, Валерий Покровский, Александр Юдин, Константин Горовиков и другие бывшие игроки команды. Также участие примут руководители клубы: Роман Ротенберг, Александр Медведев и Андрей Точицкий. В составе «Йокерита» будут Яри Курри, Эса Тикканен, Юха Линд, Раймо Хелминен, Отакар Янецки, Нико Капанен, Ари Суландер и другие. Матч состоится 1 декабря на арене в парке Кайсаниеми.

Отметим, Капанен завершил игровую карьеру после окончания сезона 2016/2017. Горовиков после ухода из московского «Динамо» в межсезонье находится без клуба.

Напомним, в парке Кайсаниеми 2 декабря «Йокерит» и СКА проведут матч регулярного чемпионата КХЛ. В истории лига эта игра станет первой, проведенной на открытом воздухе. Встреча начнется в 18:00.