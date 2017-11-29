- Почему он вернулся, хотя хотел уехать навсегда? В европейских лигах совершенно другие зарплаты, - цитирует Кожевникова «Спорт день за днем». - Но не только этот аргумент играет роль. В КХЛ гораздо интереснее играть. И здесь он наверняка какую-то пользу принесет. Тем более что опытные игроки ценятся в плей-офф. У них и выдержка соответствующая, и профессионализм. Считается, что такой хоккеист надежнее и допустит меньше ошибок. Обратите внимание: самые яркие игроки в нашем чемпионате в возрасте примерно 35 лет. Молодых, к сожалению, очень мало. Они уезжают из своих городов, даже не сыграв ни разу за первую команду. Порой виноваты в этом не клубы, а родители и агенты. Отправляют детей в непонятные лиги, считают, что где-то там они образование получат и т. п.