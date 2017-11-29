- Мы бьемся друг за друга, одержимы одной целью и выполняем тренерское задание. Сложно ответить, почему получилось такое начало чемпионата, но самое главное, что мы не опустили руки и продолжили гнуть свою линию. Сейчас мы нашли свою игру, и главное сейчас - не отходить от курса, - цитирует игрока «Спорт день за днем».

- Многие журналисты связали победную серию «Спартака» с тем, что на скамейке запасных появился Алексей Жамнов.

- Возможно, и без его участия мы бы начали выигрывать. Но он действительно помогает руководить командой во время матча, подсказывает, направляет или, наоборот, старается попридержать, успокоить игроков, если это бывает нужно.