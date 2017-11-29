- Мы бьемся друг за друга, одержимы одной целью и выполняем тренерское задание. Сложно ответить, почему получилось такое начало чемпионата, но самое главное, что мы не опустили руки и продолжили гнуть свою линию. Сейчас мы нашли свою игру, и главное сейчас - не отходить от курса, - цитирует игрока «Спорт день за днем».

- Многие журналисты связали победную серию «Спартака» с тем, что на скамейке запасных появился Алексей Жамнов.
- Возможно, и без его участия мы бы начали выигрывать. Но он действительно помогает руководить командой во время матча, подсказывает, направляет или, наоборот, старается попридержать, успокоить игроков, если это бывает нужно.

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.