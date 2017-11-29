У победителей счет открыл российский защитник Михаил Сергачев. Это его шестой гол в сезоне.

Удвоил преимущество «лавин» Даниэль Жирарди, которому ассистировали россияне Владислав Наместников и Никита Кучеров.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский второй раз в сезоне сыграл на ноль, отразил все 34 броска.

«Тампа-Бэй» лидирует в Восточной конференции, «Баффало» занимает в ней 16-е, последнее место.