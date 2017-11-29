Федерация хоккея США выступила за допуск чистых спортсменов до участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.

«Мы верим, что допингу нет места в спорте и Федерация хоккея США всегда с особым рвением поддерживала эту позицию. Американская федерация также верит, что чистые спортсмены из всех федераций должны быть допущены к международным соревнованиям», - говорится в письме Федерации хоккея США на имя президента IIHF Рене Фазеля, цитируемого ТАСС.

«Как вы знаете, Россия является большой частью нашего вида спорта и мы надеемся, что она станет частью олимпийских хоккейных соревнований в Пхенчхане. Мы с уважением примем решение МОК в этом вопросе», - сообщается в письме.

Напомним, что МОК 5 декабря примет решение относительно участия сборной России в ОИ-2018, которые пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.