- Сыграют ли сегодня Белов и Дацюк?

- Нет, ни Антон, ни Павел не сыграют. Антон на подходе, думаю, начнет играть в поездке, Павла Дацюка тоже планируем поставить в состав на выезде. Но на данный момент они еще готовятся.

- У «Авангарда» пока не самая удачная выездная серия, насколько команда будет опасна в Ледовом?

- «Авангард» - сильная команда, находится в верхней части таблицы в своей конференции, так что игра будет серьезная. Мы готовимся, все как надо разобрали. Думаю, ребята выйдут с хорошим настроем.

- Что самое важное перед выездной серией в подготовке команды?

- Тут даже не то, чтобы перед выездной – сейчас в целом важно показывать игру всем кандидатам в сборную, у нас снова будет и первая команда, и олимпийская. Так что они должны получать уверенность в этих матчах и доказывать, что в сборную их берут не зря, - приводит слова Витолиньша официальный сайт СКА.

Напомним, СКА примет "Авангард" в Ледовом 29 ноября. Матч начнется в 19:30.

После этого матча СКА отправится на выезд: 2 декабря петербуржцы сыграют с "Йокеритом" под открытым небом, 4 декабря - с "Нефтехимиком", 6 декабря - с "Ак Барсом", 8 декабря - с ХК "Сочи". После этого в чемпионате наступит перерыв на Кубок Первого канала. Олимпийская сборная России в это время сыграет на Еврочеллендже.