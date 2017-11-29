«Мы вчера провели большую работу на совете IIHF, я сказал, что мы единая семья, у нас нет политики, и мы должны друг друга поддерживать. Спортсмены, которые всю жизнь готовятся к Олимпийским играм, не должны быть наказаны за то, что кто-то другой нарушает антидопинговые правила. Мы не хотим коллективного наказания, почему из-за отдельных спортсменов должны страдать все другие виды спорта?», - приводит слова Третьяка ТАСС.

«Мы за чистый спорт, против допинга, но против коллективного наказания. Россия является одной из ведущих стран в хоккее, поэтому она должна присутствовать на Олимпиаде. Все члены совета IIHF поддержали Россию», - добавил президент ФХР.