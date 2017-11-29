«Мы свято верим в то, что допингу не место в спорте, и USA Hockey всегда твердо придерживалась этой позиции. Наша федерация также верит, что все «чистые» атлеты из всех федераций должны быть допущены до международных соревнований. Как вы знаете, Россия внесла огромный исторический вклад в развитие нашего вида спорта, и мы надеемся, что она станет неотъемлемой частью олимпийского хоккейного турнира в Пхенчхане. Мы с уважением примем решение МОК по этому вопросу», - говорится в письме Федерации хоккея США.

«Мы бы очень хотели видеть сборную России по хоккею на Зимних Олимпийских играх 2018 года и ждём решения Международного Олимпийского Комитета относительно участия России в Олимпиаде в Пхенчхане», - сообщил в письме директор Федерации хоккея Канады Том Ренни.