Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев дисквалифицирован на три матча по итогам игры регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (4:2).

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Автомобилиста» Анатолия Голышева наказание по Правилу 550 ж, п.1 (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны игроков) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» – Дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин.), а также согласно п.1.29. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать на три матча и подвергнуть денежному штрафу», - говориться в сообщении пресс-службы КХЛ.

В одном из эпизодов нападающий, оформивший хет-трик в этой встрече, атаковал коленом линейного арбитра матча Никиту Вилюгина.