- Как готовились к дерби?

- Разбирали игру соперника, провели работу над ошибками по сравнению с прошлым домашнем матчем. В целом все стандартно. Конечно, понимали, что то место, где мы находимся - это далеко не то, что от нас ждет руководство и болельщики. Нам самим было стыдно, и мы хотели прервать эту серию поражений.

- Каково побеждать с футбольным счетом?

- Победа - есть победа, очень важная, она была крайне необходима. Будем надеяться, что дальше у нас попрет. Сегодня сыграл в третьем звене, в прошлом в четвертом, стараюсь добавлять от матча к матчу, выигрывать конкуренцию.