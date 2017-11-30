Энвер Лисин: Перед игрой с «Ак Барсом» ситуация у нас была супернапряженная
Нападающий «Салавата Юлаева» Энвер Лисин — о победе над «Ак Барсом» (1:0) в регулярном чемпионате КХЛ.
- Игра на победу, надо было отдать им должок за Уфу. Играем на выезде, дисциплина - превыше всего. Нам надо было выигрывать любой ценой. Ситуация у нас была супернапряженная перед этой игрой.
- Насколько был важен фактор первого гола?
- Безусловно, важен, гораздо комфортнее вести в счете, чем отыгрываться. Хорошо, что все сложилось в нашу сторону. Здорово сыграли спецбригады, в меньшинстве не пропустили. Эта победа должна нам очень сильно помочь.