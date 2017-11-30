- Игра на победу, надо было отдать им должок за Уфу. Играем на выезде, дисциплина - превыше всего. Нам надо было выигрывать любой ценой. Ситуация у нас была супернапряженная перед этой игрой.

- Насколько был важен фактор первого гола?

- Безусловно, важен, гораздо комфортнее вести в счете, чем отыгрываться. Хорошо, что все сложилось в нашу сторону. Здорово сыграли спецбригады, в меньшинстве не пропустили. Эта победа должна нам очень сильно помочь.