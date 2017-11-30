- Победа «Салавата» над «Ак Барсом» - это везение или плодотворная работа?

- Я думаю, что здесь было и везение. Оно должно присутствовать. В целом, была равная игра. Первый период «Салават» выиграл по броскам – 9:4. Если посмотреть статистику, то в дальнейшем «Ак Барс» владел инициативой. «Салават» подводят удаления, особенно когда при смене на лед выбегает шестой игрок. Но, думаю, что это эмоции, такие ошибки надо убирать, за ними надо следить тренерскому штабу. В таких ситуациях надо придерживать ребят, потому что они все рвутся в бой. Эта игра была намного лучше, чем в Уфе. Уфимцы – молодцы, здорово отыграли два периода, сделали один хороший бросок - я имею в виду заброшенную шайбу. Были хорошие моменты и в первом периоде, мог забить Лисин, у Макарова был хороший выход. «Салават» хорошо отыграл в обороне и, конечно, Скривенс был номером один. Ему надо поклониться и сказать спасибо за победу, - сказал Зюзин.