- Была тяжелая игра. Соперник отлично оборонялся, но мы могли активнее идти на ворота, создавать больше давления. Скривенс - хороший вратарь, и если он видит бросок, то отобьет его. Нужно было активнее играть на пятаке.

- Может «Салават» был более мотивирован?

- Я не особо слежу за их командой, но они играли с хорошим настроением. Играли хорошо. Нужно отдать им должное.

- Вы забивали два матча подряд. Но не забили другу Скривенсу.

- Я очень хотел и старался, но он отбил пару моих бросков. Надеюсь в следующий раз я все-таки забью ему.