Роб Клинкхаммер: Надеюсь, в следующий раз забью Скривенсу
Нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер – о поражении от «Салавата Юлаева» (0:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
- Была тяжелая игра. Соперник отлично оборонялся, но мы могли активнее идти на ворота, создавать больше давления. Скривенс - хороший вратарь, и если он видит бросок, то отобьет его. Нужно было активнее играть на пятаке.
- Может «Салават» был более мотивирован?
- Я не особо слежу за их командой, но они играли с хорошим настроением. Играли хорошо. Нужно отдать им должное.
- Вы забивали два матча подряд. Но не забили другу Скривенсу.
- Я очень хотел и старался, но он отбил пару моих бросков. Надеюсь в следующий раз я все-таки забью ему.