- Я считаю, с обеих сторон была хорошая игра. У нас была много потерь, большинство наше должно работать лучше. Нужно сделать выводы и в следующий раз играть лучше.

- В чем нужно прибавить в большинстве, чтобы начать забивать?

- Во всем. Нужно быть первыми на шайбе, быстрее двигать шайбу, доставлять ее к воротам, нужен игрок перед воротами. Большинство - это очень важно, поэтому мы будем работать над этим.