«Это нереально. В НХЛ есть такое положение, что без разрешения лиги хоккеист не имеет права принимать участие в международных соревнованиях. Даже если кто-то решит в личном порядке собрать баулы и полететь в Пхенчхан, то уже там ему скажут, что есть договоренности с международной федерацией, что без разрешения лиги никто не в праве играть. Поэтому исключений быть не может. Жаль, что НХЛ приняла такое решение. Это серьезно обедняет хоккейный турнир.

Последние Олимпиады нас приучили к участию сильнейших. Замешана ли в этом политика, не знаю, но то, что там большие коммерческие интересы – это точно. Лига несет серьезные затраты, везет игроков, покрывает часть расходов. Так что своя правда есть и со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), и со стороны НХЛ.

Повышаются ли шансы сборной России выиграть золото Олимпиады из-за отсутствия игроков НХЛ? Можно сказать и так. Но у нас есть разный опыт выступлений на Олимпиадах. Можно вспомнить 1980 год, когда мы не имели права проигрывать американской студенческой команде. Так что я могу сказать, что шансы повышаются у всех», – цитирует Фетисова "Газета.ru".