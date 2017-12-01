«Настроение отличное после победы всегда. Самое главное — зацепиться за ту игру, которую мы показали в Казани. В физическом плане все отлично. У нас долго были домашние игры, мы понимали, что будет выездная длинная серия. Как готовиться? Готовиться как обычно, ничего особенного. В принципе, никаких изменений нет в игре что дома, что на выезде. Понятно, что дома болельщики помогают, легче играть», — цитирует Майорова официальный сайт клуба.