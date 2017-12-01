Арену построили без привлечения бюджетных средств буквально за два года. Есть гостиница для приезжих команд, тренажерные залы, беговые дорожки, трибуны на три тысячи болельщиков, но самое главное – конечно, лед. В любом спорткомплексе он расписан по часам, тренируются даже ночью. Теперь в Искитимском районе лед – свой.

Андрей Травников, временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области: «Появление объекта на территории области, безусловно, будет способствовать появлению новых чемпионов – участников, может быть, даже сборной России. На этом объекте будут организованы занятия детско-юношеской спортивной школы по бюджетному заданию – то есть, будет возможность для занятий детей как на платной, так и на бесплатной основе».

Есть в новом комплексе особое место – Зал олимпийской славы. В бронзовом строю – спортсмены, ставшие гордостью Новосибирской области. Многие из них были на открытии – Карелин, Минх, Подгорный, – но особым сюрпризом стал приезд знаменитого хоккеиста. «Арена-300» получила имя Алексея Касатонова, но ему не хотелось сегодня быть просто «крестным».

Алексей Касатонов, двукратный олимпийский чемпион: «Да, честно, хочется меньше говорить, хотелось выйти. Но я думаю, со временем, когда здесь появится команда ночной хоккейной лиги, мы привезем наших легенд и сыграем настоящий матч».

И все-таки легендарный защитник сборной СССР вышел на лед.

С этого дня два великих олимпийца всегда будут «присматривать» за молодёжью: у входа в «Арену» сегодня открыли скульптурные изображения борца Карелина и хоккеиста Касатонова.