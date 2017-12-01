Петербургский СКА опубликовал список игроков, которые отправились на выезд по маршруту Хельсинки – Нижнекамск – Казань – Сочи.

Вратари: Игорь Шестеркин, Микко Коскинен, Сергей Коробов.

Защитники: Антон Белов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Давид Рундблад, Егор Рыков, Динар Хафизуллин, Патрик Херсли, Егор Яковлев.

Нападающие: Александр Барабанов, Никита Гусев, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Максим Карпов, Евгений Кетов, Илья Ковальчук, Ярно Коскиранта, Сергей Плотников, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов, Патрик Торесен, Вадим Шипачев, Сергей Широков.

В поездку отправились Артем Зуб и Антон Белов. Первый провел последний матч в КХЛ 23 октября, а второй - 23 сентября. Также в список включен Патрик Торесен, который подписал с петербургским клубом контракт до конца сезона.

Напомним, во время выездной серии СКА встретится с «Йокеритом» (2 декабря), «Нефтехимиком» (4 декабря), «Ак Барсом» (6 декабря) и ХК «Сочи» (8 декабря). Матч с «Йокеритом» пройдет на открытом воздухе.