«Игра действительно была тяжелой и хорошего уровня. Для нашей команды сложность в подготовке была в том, что этот матч был спаренный. И на подготовку было меньше суток. Поэтому тяжело было в первом периоде, очень важно, что мы выстояли.

Во втором периоде подровняли скорости и в третьем уже уверенно себя чувствовали. Скажу, что по организации, по содержанию – это была одна из лучших игр в сезоне. Все играли самоотверженно. Я даже не могу кого-то выделить персонально. Важная победа в психологическом плане. Надеюсь наш кризис позади!