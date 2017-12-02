Напомним, астанинцы уступили во всех пяти встречах, а в играх со СКА и «Локомотивом» проиграли, соответственно, со счетом 1:9 и 0:5.

- Конечно, с «Сибирью» можно было очки взять, с тем же «Ак Барсом». Разумеется, на предпоследней встрече с топовыми клубами растеряли игру свою, есть небольшой спад. Как из этого выйти? Только всем вместе нам, командой. Больше сплотиться, быть вместе, где-то разговаривать больше, не уходить в себя, чтобы негатива не было никакого внутри коллектива. Надо это пережить, - сказал Жайлауов.

- Обычно вы говорите, что неудачный матч нужно забыть. Но игру против СКА забыть очень сложно?

- Сами знаете, - там топовые игроки сборной России, тяжело было. Нас подломили быстрые голы, и потом трудно было вернуться в игру.

- Повлиял ли некий моральный упадок затем на игру с «Локомотивом», либо это был физический кризис?

- Мы хотели сыграть лучше, но, видимо, так как это был уже пятый матч на выезде, где-то сбавили обороты. Не все поединки выигрываются. Нужно смириться с поражениями и играть на победу в следующий отрезок чемпионата.