- Как вам матч на открытом воздухе?

- Никогда в жизни такой атмосферы не было, очень круто. С разминки улыбка не сходила: такой гром, освещение - все было здорово.

Мне вдвойне повезло - у меня здесь живет сестра. Она побывала на матче наконец-то, это е4 первый матч КХЛ. Думаю, ей очень понравилось. Отличная идея проводить такие матчи чаще. Я только за. Чтобы все команды испытали такую атмосферу. Если получится в Петербурге, было бы здорово. Надо делать на новом стадионе на Крестовском!

- Не замерзли?

- Наоборот, согрелись эмоциями, победой. Не тяжело было настроиться. У нас с «Йокеритом» всеё время тяжелые матчи, мы всегда настраиваемся на все сто. Сегодня - не исключение. Просто так получилось, что игра необычная, интересная.

- Зачем черные полоски на лице?

- Просто накрасили, и всё, хотели напугать (улыбается).

- СКА не проигрывает на выезде. В чём феномен?

- Сезон длинный, много игр еще. Главное, не терять фокуса, настроя. Выходить готовыми на все 100%. Если выйти на 90% готовыми, нас перекатают и ничего не получится. Главное, настрой, - приводит слова Тихонова корреспондент "Советского спорта в Санкт-Петербурге".

Напомним, СКА обыграл «Йокерит» в первом матче КХЛ на открытом воздухе со счетом 4:3. У хозяев отличились Хенри Иконен, Томми Хухтала и Никлас Енсен. Гости ответили точными бросками Ильи Ковальчука, Ярно Коскиранты, Вадима Шипачева и Сергея Калинина.

Отметим, встречу в Хельсинки посетило 17645 зрителей, что стало рекордом для КХЛ.

После этого матча в активе петербуржцев 102 очка, они лидируют в общей таблице. Финская команда с 77 очками занимает третье место на Западе.

Следующий матч СКА проведет 4 декабря на выезде против "Нефтехимика", "Йокерит" днем позже встретится с "Северсталью".