– Все понимают, в какой ситуации мы находимся, что нам нужно добывать все возможные очки. Наверное, все выходили, воодушевленные победой в прошлом матче. Старались играть так же, как и в прошлом матче. Мы выполняли задание тренера, старались не терять шайбу в средней зоне, на синих линиях и забили два гола, благодаря чему выиграли.

– То есть победа над «Ак Барсом» придала команде уверенности?

– Конечно. Каждая победа придает уверенности, тем более их так мало в последнее время. Сейчас самое главное зацепиться за эту игру, ничего кардинально не менять и продолжать так же работать, улучшать свою игру во всех аспектах.

– Многое говорилось о том, что команда не понимала Эркку Вестерлунда. После двух «сухарей» подряд можно говорить о том, что все изменилось?

– Давайте, чтобы не сглазить, будем на каждую игру выходить и биться. Мы его понимаем, просто в каких-то моментах сами ошибались. Сейчас в последних двух играх все было неплохо, поэтому будем стараться не ошибаться и в дальнейшем выигрывать.