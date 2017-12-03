– Перед игрой уделяли внимание большинству «Адмирала», необходимо было избегать удалений, но, к сожалению, дважды пропустили именно в меньшинстве. Настрой на матч был серьезным, знали, что будем играть за «шесть очков». Необходимо было реализовывать моменты, строже играть в обороне и забивать в большинстве, но не получилось.

– Вы давно не отличались…

– Пытаюсь найти свою игру, но, к сожалению, в последних матчах этого сделать не получается, что-то идет не так.