– Перед игрой уделяли внимание большинству «Адмирала», необходимо было избегать удалений, но, к сожалению, дважды пропустили именно в меньшинстве. Настрой на матч был серьезным, знали, что будем играть за «шесть очков». Необходимо было реализовывать моменты, строже играть в обороне и забивать в большинстве, но не получилось.

– Вы давно не отличались…
– Пытаюсь найти свою игру, но, к сожалению, в последних матчах этого сделать не получается, что-то идет не так.

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