Владимир Денисов: В нашем поражении не «Салават» виноват, а наши ошибки
Капитан минского «Динамо» Владимир Денисов – о поражении от «Салавата Юлаева» (0:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
- Что тут комментировать? Проиграли. Занести себе в актив можем только первый период. Играли терпеливо, имели моменты. Во втором периоде в концовке потеряли концентрацию, наошибались, за что и были наказаны. То есть не «Салават Юлаев» виноват, а именно мы, наши ошибки. В заключительной трети не смогли найти путь к воротам соперника. Но без голов выиграть невозможно, - сказал игрок.