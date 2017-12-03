- Что тут комментировать? Проиграли. Занести себе в актив можем только первый период. Играли терпеливо, имели моменты. Во втором периоде в концовке потеряли концентрацию, наошибались, за что и были наказаны. То есть не «Салават Юлаев» виноват, а именно мы, наши ошибки. В заключительной трети не смогли найти путь к воротам соперника. Но без голов выиграть невозможно, - сказал игрок.