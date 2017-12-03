- Все понимают, в какой ситуации мы находимся, что нам нужно добывать все возможные очки. Наверное, все выходили, воодушевленные победой в прошлом матче. Старались играть так же, как и в прошлом матче. Мы выполняли задание тренера, старались не терять шайбу в средней зоне, на синих линиях и забили два гола, благодаря чему выиграли.

- То есть победа над «Ак Барсом» придала команде уверенности?

- Конечно. Каждая победа придает уверенности, тем более их так мало в последнее время. Сейчас самое главное зацепиться за эту игру, ничего кардинально не менять и продолжать так же работать, улучшать свою игру во всех аспектах.