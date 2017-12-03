– Было классно принять участие в таком матче, играть при 17 тысячах своих болельщиков в такой крутой атмосфере. Единственное разочарование вечера – конечно же, в том, что мы не смогли добиться не результата, не выиграли у СКА. Хотя были близки к этому.

– Во время матча было очень много стычек, даже драк. На холоде, на открытом воздухе драться не так уж приятно наверняка.

– Знаете, нет никакой разницы. Мы же выходим биться за результат, поэтому иногда все переходит в драки. Если хочешь выигрывать, так и нужно. Жесткая игра с драками, за нас болеет огромная толпа – круто, мне как раз такой хоккей очень нравится!

– В следующем сезоне – неважно, будете вы играть за «Йокерит» или за другой клуб в другой лиге – хотите еще сыграть на открытой площадке?

– Конечно! Мне очень понравилось все, что происходило в матче против СКА, так что с удовольствием! – сказал Толванен корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА обыграл «Йокерит» в первом матче КХЛ на открытом воздухе со счетом 4:3. У хозяев отличились Хенри Иконен, Томми Хухтала и Никлас Енсен. Гости ответили точными бросками Ильи Ковальчука, Ярно Коскиранты, Вадима Шипачева и Сергея Калинина.

Отметим, встречу в Хельсинки посетило 17645 зрителей, что стало рекордом для КХЛ.

После этого матча в активе петербуржцев 102 очка, они лидируют в общей таблице. Финская команда с 77 очками занимает третье место на Западе.

Следующий матч СКА проведет 4 декабря на выезде против "Нефтехимика", "Йокерит" днем позже встретится с "Северсталью".