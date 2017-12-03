Илья Ежов: Настрой на «Ак Барс» был бешеный
Вратарь «Нефтехимика» Илья Ежов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
- Каким был настрой на дерби?
- Запредельный, Казань - хороший раздражитель, один из фаворитов в лиге. Безусловно, мы хотели побиться, игра была за 6 очков и возможное лидерство в конференции, действительно, было татарстанское дерби.
- Прошлый матч того сезона выиграли 8:2. В Казани не выигрывали в основное около 3 лет…
- Я не играл тогда, но понятно, что команде нужны были очки, чтобы попасть в плей-офф. А то, что давно не выигрывали - это еще один аргумент для бешеного настроя. Более того, у нас приехало много болельщиков, которое здорово нас поддерживали.