- Каким был настрой на дерби?

- Запредельный, Казань - хороший раздражитель, один из фаворитов в лиге. Безусловно, мы хотели побиться, игра была за 6 очков и возможное лидерство в конференции, действительно, было татарстанское дерби.

- Прошлый матч того сезона выиграли 8:2. В Казани не выигрывали в основное около 3 лет…

- Я не играл тогда, но понятно, что команде нужны были очки, чтобы попасть в плей-офф. А то, что давно не выигрывали - это еще один аргумент для бешеного настроя. Более того, у нас приехало много болельщиков, которое здорово нас поддерживали.