- Сегодняшний матч стал одним из главных событий юбилейного десятого сезона КХЛ. Хотел бы поблагодарить клуб «Йокерит», который организовал этот праздник для болельщиков. Уверен, что те, кому посчастливилось побывать на игре в Хельсинки, запомнят сегодняшний день надолго. Мы долго его ждали, и он оправдал ожидания. Установлен новый рекорд посещаемости КХЛ, впервые матч регулярного чемпионата лиги проведен на открытом воздухе, два лидера западной конференции показали великолепный хоккей, - сказал Чернышенко.