У красноярцев голы забили Юрий Назаров, Петр Зузин, Андрей Воронков, Игорь Руденков, Михаил Железнов, Вячеслав Андрющенко, Сергей Теряев и Александр Семин. В составе петербуржцев заброшенными шайбами отметились Илья Назаревич и Михаил Орлов.

Отметим, Семин кроме гола сделал две результативные передачи. Для 33-летнего форварда это самый результативный матч в сезоне. Всего он набрал 19 (8+11) очков в 11 играх.

Динамовцы остались лидерами турнирной таблицы ВХЛ, имея в активе 70 очков после 29 матчей. «Сокол», набравший 44 очка за 27 игр, идет на 12-й позиции.

5 декабря красноярский клуб примет дома «Буран». «Динамо СПб» 7 числа встретится на своем льду с «Рубином».