Хоккеисты ЦСКА на выезде взяли верх над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0.

В составе армейцев заброшенными шайбами отличились Михаил Григоренко и Максим Шалунов.

Отметим, что голкипер ЦСКА Илья Сорокин отразил в этой игре 20 бросков и оформил шестой «сухой» матч в текущем сезоне.

Добавим, что ЦСКА набрал 84 очка в 36 встречах и занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 55 очками после 39 игр находится на девятом месте.

В следующей игре ЦСКА 5 декабря в гостях сыграет с рижским «Динамо». «Северсталь» в тот же день на своем льду примет «Йокерит».