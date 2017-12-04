«Лос-Анджелес» нанес поражение «Чикаго» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Все голы в матче были забиты в третьем периоде. Счет в матче открыл швед Кристиан Фолин. За 123 секунды до сирены форвард Дастин Браун удвоил преимущество «королей». Однако в оставшееся время команды успели обменяться по голу: капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвс сократил отставание хозяев, а 14-я шайба в сезоне словенца Анже Копитара установила окончательный счет в матче.

Добавим, что первой звездой игры был признан голкипер «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик, отразивший 24 броска соперника.

«Лос-Анджелес» набрал 37 очков и продолжает лидировать в Тихоокеанском дивизионе. У «Чикаго» осталось 29 очков, команда отстает на одно очко от зоны wild card на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» – «Лос-Анджелес» – 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Голы: Тэйвс – Фолин, Браун, Копитар.