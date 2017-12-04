Теперь на счету российского форварда 23 (9+14) очка в 26 матчах.

«Даллас» одержал крупную победу в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (7:2).

Первой звездой игры был признан форвард «звезд» Тайлер Сегин, на счету которого дубль в первом периоде. В одной из шайб канадца поучаствовал российский нападающий Александр Радулов. После перерыва он сделал еще одну голевую передачу на защитника Грега Патерина. Теперь у Радулова 23 (9+14) очка в 26 матчах сезона.

Автором еще одного дубля в составе «Далласа» стал форвард Бретт Ричи. Обе свои шайбы он забросил в третьем периоде.

Добавим, что голкипер «Колорадо» Семен Варламов вступил в игру во втором периоде, заменив Джонатана Бернье, и отразил 16 из 18 бросков соперника.

«Даллас» набрал 33 очка и занимает первое место в зоне wild card Западной конференции. У «Колорадо» 26 очков и последнее место в Центральном дивизионе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» – «Чикаго» – 2:7 (0:2, 2:2, 0:3)

Голы: Рантанен, Комо – Сегин, Сегин (Радулов), Спецца, Патерин (Радулов), Ричи, Шор, Ричи.