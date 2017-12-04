«Виннипег» забросил пять безответных шайб в ворота «Оттавы»
Форвард Блэйк Уилер набрал 4 (1+3) очка.
«Виннипег» выиграл у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Голы в ворота «сенаторов» забили форварды Марк Шайфли, Матье Перо, Блэйк Уилер, Патрик Лайне и защитник Тайлер Майерс.
Отметим, что на счету Уилера также три голевые передачи. После этого матча 31-летний американец вышел на первое место в сезоне в списке ассистентов, опередив канадца Стивена Стэмкоса из «Тампы-Бэй». Также с 35 (7+28) очками Уилер поднялся на четвертое место по системе «гол+пас».
Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провел на льду 15 минут 39 секунд, сделал два силовых приема и заблокировал один бросок соперника.
«Виннипег» набрал 38 очков и вышел в единоличные лидеры Центрального дивизиона. У «Оттавы» 24 очка и шестое место в Атлантическом дивизионе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» – «Оттава» – 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)
Голы: Шайфли, Перро, Уилер, Лайне, Майерс.