«Виннипег» выиграл у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Голы в ворота «сенаторов» забили форварды Марк Шайфли, Матье Перо, Блэйк Уилер, Патрик Лайне и защитник Тайлер Майерс.

Отметим, что на счету Уилера также три голевые передачи. После этого матча 31-летний американец вышел на первое место в сезоне в списке ассистентов, опередив канадца Стивена Стэмкоса из «Тампы-Бэй». Также с 35 (7+28) очками Уилер поднялся на четвертое место по системе «гол+пас».

Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провел на льду 15 минут 39 секунд, сделал два силовых приема и заблокировал один бросок соперника.

«Виннипег» набрал 38 очков и вышел в единоличные лидеры Центрального дивизиона. У «Оттавы» 24 очка и шестое место в Атлантическом дивизионе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» – «Оттава» – 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)

Голы: Шайфли, Перро, Уилер, Лайне, Майерс.