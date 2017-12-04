Бен Скривенс из «Салавата Юлаева» был признан лучшим вратарем недели. Голкипер уфимского клуба отразил 96,59 % бросков.

Лучшим защитником признан хоккеист «Нефтехимика» Олег Пиганович, набравший в двух матчах 4 (3+1) очка.

Даниил Апальков из «Локомотива» стал лучшим нападающим недели. В трех матчах команды Апальков одержал победы, набрав в них 5 (3+2) балла.

Новичок недели по версии КХЛ – Илья Талалуев из «Спартака». Нападающий забросил две шайбы в трех матчах недели.