Тренерский штаб сборной Финляндии определился с составом команды на второй этап Евротура – Кубок Первого канала.

В состав финнов попали 13 игроков КХЛ.



Вратари: Микко Коскинен (СКА), Карри Рямё («Йокерит»), Юха Метсола («Амур»).

Защитники: Юрки Йокипакка (ХК «Сочи»), Микко Лехтонен, Нико Миккола (оба — «Таппара»), Яни Хаканпяя, Миика Койвисто (оба — «Кярпят»), Юусо Риикола («КалПа»), Йессе Виртанен («Фэрьестад»), Вилле Лаюнен («Спартак»), Атте Охтамаа («Ак Барс»).

Нападающие: Марко Анттила, Антти Пильстрем (оба – «Йокерит»), Юлиус Юнттила, Микаэль Руохамаа (оба — «Кярпят»), Йоонас Кемппайнен, Теэму Хартикайнен (оба – «Салават Юлаев»), Яни Лаюнен («Лугано»), Сакари Маннинен («Эребру»), Петри Контиола («Локомотив»), Лаури Корпикоски («Цюрих»), Ярно Коскиранта (СКА), Юусо Иконен («Брюнес»), Юусо Пильстрем (ЮИП), Юкка Пелтола («Таппара»), Вели-Матти Савинайнен («Югра»).

Помимо Финляндии, России, Швеции и Чехии в этом году в турнире, который пройдет с 13 по 17 декабря, примут участие сборные Канады и Южной Кореи.