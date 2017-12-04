«Я надеюсь, такой сумасшедший прогноз не сбудется, и Россия поедет на Олимпиаду. Я вообще не понимаю, как ее можно не допустить. Болею за Россию и не представляю, как могут быть Олимпийские игры без России. Очень хочу увидеть ее в Корее», - приводит слова Салака «Известия».

«Мы понимаем, какую роль играет Россия в мировом хоккее. Интерес болельщиков всего мира к Олимпиаде, чемпионатам мира держится на противостоянии Канады с Россией, Чехии с Россией. Я знаком со многими российскими хоккеистами, которые претендуют на поездку в Корею. Они никогда не принимали допинг. И сейчас лишить их возможности представлять свою страну на Олимпиаде — это безумие. Хочется побеждать на Олимпиаде в противостоянии с лучшими командами, в том числе с Россией. Без этой команды турнир бы очень пострадал», - добавил вратарь «Сибири».

Напомним, что 5 декабря исполком Международного олимпийского комитета примет решение относительно участия сборной России в Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.