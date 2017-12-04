- Можно ли сказать, что здесь прошел пока ваш лучший сезон в карьере?

- Думаю, да. В первый же год удалось добраться до финала Кубка Гагарина. Конечно, это было отличное время, после которого остались приятные воспоминания. Но воспоминаниями жить нельзя - надо двигаться вперед. В понедельник нас ждет трудный матч.

- Из того серебряного состава более десяти человек до сих пор выступают за «Ак Барс». Общаетесь?

- Переписываемся и иногда даже встречаемся. Однако теперь мы по разные стороны баррикад. На льду будем противниками и только после игры - друзьями.

- Казань - красивый город. Какое место он займет в вашем личном рейтинге КХЛовских городов?

- Пожалуй, попадет в топ-3. Действительно очень красивая архитектура. Вообще Республика Татарстан отличается от России. Не только архитектурой, но и культурой. Но я чувствовал себя здесь достаточно комфортно. Местные жители отзывчивы и доброжелательны.

- Что посоветуете посмотреть тем динамовским болельщикам, которые доберутся до третьей столицы России?

- Понятно, Казанский кремль и красивейшую мечеть Кул Шариф. Обязательно нужно прогуляться по центру, по старому городу, по пешеходным улицам… Здесь много чего можно посмотреть.