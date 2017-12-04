- Спортсмен всю жизнь идет к олимпийской медали. Я - член Международной федерации хоккея, которая написала письмо Томасу Баху с информацией, что хоккейные федерации Канады, США, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Чехии и Южной Кореи не имеют претензий к мужской сборной России. Мы провели 177 допинг- тестов, и нет ни одного допингового нарушения.

Все хотят видеть Россию [на олимпийском хоккейном турнире], ведь [игроков из] Национальной хоккейной лиги там не будет, а если не будет России, что тогда будет за турнир? Он потеряет интерес болельщиков, это будет просто беда и это будет нечестно, откровенно говоря, - цитирует Третьяка агентство ТАСС.















глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк



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http://tass.ru/sport/4782352