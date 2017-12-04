Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею определил список кандидатов, которые приедут на сбор перед чемпионатом мира.

7 декабря на базе в подмосковном Новогорске соберутся 28 игроков, выступающих в России:

вратари: Илья Коновалов ("Локомотив"), Алексей Мельничук ("СКА-Нева"), Владислав Сухачев ("Челмет");

защитники: Дмитрий Алексеев, Александр Шепелев (оба — "Челмет"), Григорий Дронов ("Металлург" Магнитогорск), Анатолий Елизаров ("Толпар"), Егор Зайцев ("Динамо", Москва), Никита Макеев (ЦСКА), Артем Мальцев ("Сочи"), Александр Калинин ("Локомотив"), Николай Кныжов, Владислав Семин (оба — "СКА-Нева");

нападающие: Андрей Алтыбармакян, Михаил Мальцев, Алексей Полодян (все — "СКА-Нева"), Данил Веряев ("Торпедо", Нижний Новгород), Георгий Иванов, Артур Каюмов, Иван Романов (все — "Локомотив"), Артем Манукян ("Авангард"), Данила Моисеев ("Русские Витязи"), Виталий Кравцов, Марсель Шолохов (оба — "Трактор"), Максим Рассейкин ("Автомобилист"), Дамир Рахимуллин ("Лада"), Максим Цыплаков ("Спартак"), Павел Шен ("Югра").

Команда будет тренироваться в Новогорске до 17 декабря, а затем в сокращенном составе отправится на заключительный этап подготовки в американский Рочестер (18-24 декабря). За океаном к сборной присоединятся кандидаты, выступающие в Северной Америке.