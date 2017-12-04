В воротах сыграет Микко Коскинен, в запасе остался Алексей Мельничук.

Первое звено: Яковлев-Белов, Ковальчук-Шипачев-Калинин;

Второе звено: Хафизуллин-Херсли, Торесен-Прохоркин-Карпов;

Третье звено: Рыков-Рундблад, Широков-Коскиранта-Барабанов;

Четвертое звено: Зуб, Тихонов-Каблуков-Кетов.

Напомним, матч пройдет 4 декабря в Нижнекамске и начнется в 19:30.

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