«Нефтехимик» – СКА. Торесен сыграет во втором звене, Белов – в первом
Тренерский штаб СКА определился с составом на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика».
В воротах сыграет Микко Коскинен, в запасе остался Алексей Мельничук.
Первое звено: Яковлев-Белов, Ковальчук-Шипачев-Калинин;
Второе звено: Хафизуллин-Херсли, Торесен-Прохоркин-Карпов;
Третье звено: Рыков-Рундблад, Широков-Коскиранта-Барабанов;
Четвертое звено: Зуб, Тихонов-Каблуков-Кетов.
Напомним, матч пройдет 4 декабря в Нижнекамске и начнется в 19:30.