В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях победил «Нефтехимик» со счетом 3:1.

В составе нижнекамцев шайбу забросил Павел Порядин, у гостей отличились Николай Прохоркин, Вадим Шипачев и Александр Барабанов.

Отметим, Патрик Торесен поучаствовал во второй шайбе армейцев и набрал первое очко после возвращения в армейский клуб.

После этого матча в активе петербуржцев 105 очков, они лидируют в общей таблице. «Нефтехимик» с 67 очками идет на третьем месте в таблице Востока.

Следующий матч СКА проведет 6 декабря на выезде против «Ак Барса», «Нефтехимик» в этот же день примет минское «Динамо».