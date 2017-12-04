Первая звезда – форвард «Виннипега» Блэйк Уилер. В четырех матчах он набрал 10 (2+8) очков и помог команде одержать три победы, а также возглавить таблицу Западной конференции.

Вторая звезда – вратарь «Монреаля» Кэри Прайс. Его команда четырежды выиграла в четырех матчах, а он пропускал в среднем по 1,50 шайбы и отразил 95,0 процента бросков, чем помог команде продлить победную серию до пяти игр.

Третья звезда дня – форвард «Далласа» Радек Факса. В его активе 7 (5+2) очков в четырех играх, а его команда выиграла все эти матчи.