- Это был комплимент. Мне казалось, что я говорил только хорошее. Мы провели отличный матч. Я хотел сказать, что он много двигался, и поэтому у его партнеров был свободный лед. Если в моих словах была критика, то почему меня тогда никто об этом не спросил. Там было 12 человек, и никто не услышал в этих словах и намека на критику. Я только сказал, что хорошо, когда Леон катается, потому что за счет этого у его партнеров появляется свободный лед. А еще лучше, когда он подключает их, - цитирует Маклеллана официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в текущем сезоне Драйзайтль в 23 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 19 (7+12) очков.