– «Нефтехимик» хорошая команда, быстро катаются, и, в принципе, нам немножко было тяжеловато после открытого льда, где дышалось гораздо легче. Хорошо, что выиграли сегодня.

– Очень много бросали по воротам, но долго не могли забросить. Неудача где-то?

– Еж! Он хорошо играл, здорово сегодня провел матч. И хорошо, что получилось в конце забить. Коля забил важный гол, а потом нам где-то повезло немножко.

– Вы раньше играли с Ежовым в одной команде, это как-то влияет на реализацию моментов?

– Не знаю. Илья здорово играет, и все знают, что это так, все моменты здорово и до конца. Даже когда пустые ворота, нельзя расслабляться, потому что он может прыгнуть и поймать ее. Он хороший вратарь, - передает слова Шипачева «БИЗНЕС Online».

Добавим, что голкипер «Нефтехимика» Илья Ежов в этом матче отразил 37 из 39 бросков по воротам.

После этой победы в активе петербуржцев 105 очков, они лидируют в общей таблице. «Нефтехимик» с 67 очками идет на третьем месте в таблице Востока.

Следующий матч СКА проведет 6 декабря на выезде против «Ак Барса», «Нефтехимик» в этот же день примет минское «Динамо».