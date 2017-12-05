Хоккеисты «Вашингтона» на своем льду переиграли «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

Заброшенными шайбами у «Кэпиталз» отметились Деванте Смит-Пелли, Александр Овечкин, Якуб Врана и Бретт Коннолли, которому ассистировали Овечкин и Евгений Кузнецов. В составе «Шаркс» точный бросок на счету Тимо Майера.

Добавим, что российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на площадке 22 с половиной минуты и отличился голевой передачей.

В следующей игре 7 декабря «Вашингтон» дома примет «Чикаго». Днем позже «Сан-Хосе» на своем льду примет «Каролину».