Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забил победный гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (4:1).

32-летний российский нападающий забросил вторую шайбу, реализовав выход «один на один» с голкипером Мартином Джонсом.

Этот победный гол стал 97-м в карьере Овечкина в НХЛ, благодаря чему он опередил шведа Матса Сундина и вышел на 11-е место в истории лиги по этому показателю.

На одну решающую шайбу больше у Ги Лефлера и Бобии Халла, а первое место занимает Яромир Ягр (135).

Добавим, что гол в ворота «Сан-Хосе» стал 578-м для Овечкина в НХЛ, и он поднялся на 20-е место в списке лучших снайперов в истории лиги.