Стали известны итоги голосования журналистов по выбору игроков на Матч звезд КХЛ в Астане.

По результатам голосования, в котором журналисты могли определить по одному игроку каждого амплуа от четырех дивизионов, представители СМИ выбрали 12 игроков, представляющих 11 клубов КХЛ.

Дивизион Боброва: Райан Запольски (вратарь, «Йокерит»), Патрик Херсли (защитник, СКА), Никита Гусев (нападающий, СКА)

Дивизион Тарасова: Юлиус Гудачек (вратарь, «Северсталь»), Войтех Мозик (защитник, «Витязь»), Павел Падакин (нападающий, «Сочи»)

Дивизион Харламова: Эмиль Гарипов (вратарь, «Ак Барс»), Никита Трямкин (защитник, «Автомобилист»), Дэн Секстон (нападающий, «Нефтехимик»)

Дивизион Чернышева: Алексей Красиков (вратарь, «Сибирь»), Евгений Медведев (защитник, «Авангард»), Алексей Бывальцев (нападающий, «Амур»).

Напомним, что первые 16 участников Матча звезд КХЛ были выбраны по итогам голосования болельщиков на официальном сайте Недели звезд хоккея. Завершающим этапом формирования составов команд станет решение Департамента проведения соревнований КХЛ.

Добавим, что Матч звезд КХЛ пройдет 13-14 января.