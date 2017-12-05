На 26-й минуте хозяев вывел вперед Михаил Фисенко. На 28-й минуте результат сравнял Михал Чайковски. Решающий буллит в активе Ильи Михеева.

«Авангард» набрал 63 очка и занимает второе место на Востоке. «Автомобилист» на четвертой позиции. 7 декабря «Авангард» примет «Ладу», а «Автомобилист» на выезде сыграет с «Югрой».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» - «Автомобилист» - 2:1 Б

Голы: Фисенко, 25:40, Михеев, 65:00 Б – Чайковски, 27:48