В составе «Югры» отличились Архип Неколенко, Константин Майоров и Максим Пестушко. У «Лады» забивали Игорь Скороходов, Иржи Новотны, Станислав Бочаров и Денис Зернов, в активе которого решающая шайба в овертайме

«Югра» с 28 очками занимает последнее, 14-е место на Востоке. У «Лады» 35 очков и 13-е место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Югра» - «Лада» - 3:4 ОТ

Голы: Неколенко, 04:37, Пестушко, 08:11, Пестушко, 10:23 – Скороходов, 16:59, Новотны. 38:29, Бочаров, 59:59, Зернов, 62:16